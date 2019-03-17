السعودية اليوم / الخطوط السعودية تبدأ تشغيل رحلاتها الموسمية المباشرة من الرياض إلى "ملقا" الشهر المقبل



جدة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس

تبدأ الخطوط

وتغادر الرحلة رقم (SV379) مطار الملك خالد الدولي الساعة 12:05 ظهرا بالتوقيت المحلي وتستغرق الرحلة إلى وجهتها ست ساعات وأربعين دقيقة لتصل إلى مطار ملقا ، وبعد ساعة من وصولها تغادر رحلة الإياب ملقا إلى الرياض عبر الدار البيضاء التي تستغرق الرحلة إليها من ملقا ساعة وخمس عشرة دقيقة ، ثم تغادرها عند الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي ، ويستمر تشغيل الرحلات وفق هذه المواعيد اعتبارا من 6 يونيو حتى 17 أغسطس المقبل ، ثم يتم تغيير التوقف في الدار البيضاء إلى رحلة الذهاب من الرياض إلى ملقا ، بحيث تغادرها مباشرة إلى الرياض مع استمرار مواعيد الرحلات كما هي ، ويستمر التشغيل بهذا النهج حتى الخامس من سبتمبر المقبل نهاية التشغيل الموسمي إلى ملقا.

وسيتم تسيير الرحلات إلى "ملقا" بطائرات بوينج (B787-9) دريملاينر التي تبلغ سعتها (298) مقعداً، (24) منها لدرجة الأعمال و (274) مقعداً لدرجة الضيافة ، وهي مجهزة لتوفر أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف ، وتم تزويد مقصورة درجة الأعمال بأحدث المقاعد التي صُممت بعناية ليمكن تعديلها إلى مقعد استرخاء منبسط ، وكذلك إلى سرير مسطح بالكامل ، إلى جانب خدمات الاتصالات والإنترنت وأكثر من أربعة آلاف ساعة من برامج الترفيه المنوعة الملائمة لجميع شرائح الضيوف.

// انتهى //

15:29ت م

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جدة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واستبدأ الخطوط السعودية تشغيل رحلاتها الموسمية المباشرة إلى ملقا في إسبانيا ، انطلاقاً من مطار الملك خالد الدولي في الرياض ، اعتبارا من 6 يونيو المقبل ، بواقع رحلتين في الاتجاه الواحد يومي الخميس والسبت من كل أسبوع ، في حين تمت جدولة الرحلات وإتاحتها للحجز عبر منصات الخدمة المباشرة والإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية ووكلاء السفر المعتمدين .وتغادر الرحلة رقم (SV379) مطار الملك خالد الدولي الساعة 12:05 ظهرا بالتوقيت المحلي وتستغرق الرحلة إلى وجهتها ست ساعات وأربعين دقيقة لتصل إلى مطار ملقا ، وبعد ساعة من وصولها تغادر رحلة الإياب ملقا إلى الرياض عبر الدار البيضاء التي تستغرق الرحلة إليها من ملقا ساعة وخمس عشرة دقيقة ، ثم تغادرها عند الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي ، ويستمر تشغيل الرحلات وفق هذه المواعيد اعتبارا من 6 يونيو حتى 17 أغسطس المقبل ، ثم يتم تغيير التوقف في الدار البيضاء إلى رحلة الذهاب من الرياض إلى ملقا ، بحيث تغادرها مباشرة إلى الرياض مع استمرار مواعيد الرحلات كما هي ، ويستمر التشغيل بهذا النهج حتى الخامس من سبتمبر المقبل نهاية التشغيل الموسمي إلى ملقا.وسيتم تسيير الرحلات إلى "ملقا" بطائرات بوينج (B787-9) دريملاينر التي تبلغ سعتها (298) مقعداً، (24) منها لدرجة الأعمال و (274) مقعداً لدرجة الضيافة ، وهي مجهزة لتوفر أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف ، وتم تزويد مقصورة درجة الأعمال بأحدث المقاعد التي صُممت بعناية ليمكن تعديلها إلى مقعد استرخاء منبسط ، وكذلك إلى سرير مسطح بالكامل ، إلى جانب خدمات الاتصالات والإنترنت وأكثر من أربعة آلاف ساعة من برامج الترفيه المنوعة الملائمة لجميع شرائح الضيوف.// انتهى //15:29ت م0142

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