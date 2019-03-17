السعودية اليوم / المجلس الصحي السعودي ينظم ورشة عمل عن التحول والتخصيص في النظام الصحي



الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس

نظمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص ومكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة ورشة عمل عن " التحول والتخصيص في النظام الصحي .. الفرص والتحديات " بهدف توحيد الجهود وتكاملها بين القطاعات الصحية بشأن تحول القطاع الصحي.

ويأتي ذلك في إطار المسؤوليات المناطة بالمجلس الصحي السعودي من أجل تطوير القطاع الصحي بما يتوافق مع رؤية الوطن الطموحة 2030، بغية رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة والمواطنين والمقيمين في المملكة .

وأوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي في مستهل الورشة ، أن من أهداف الورشة توحيد الجهود والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يعد أحد أهم اختصاصات المجلس الواردة في المادة الـ 17 من النظام الصحي السعودي وقرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1435 / 10 / 29 هـ الهادف إلى ضمان التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية في المملكة للوصول إلى مستوى صحي متميز وذلك بتحسين الصحة وخفض معدلات المرض والعجز والوفاة.

وأكد العازمي ، أهمية التنسيق المستمر بين القطاعات الصحية في المملكة وعلى مختلف المستويات مضيفاً أن الجهود المشتركة المبذولة في هذا الإطار مع مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصحي سيسهم في التنسيق والتكامل في تقارب أداء توجهات القطاعات الصحية المرتبطة بالتحول ليكون مسارها متكاملاً بين مختلف الجهات الحكومية، من خلال تنظيم ورش عمل مماثلة لاطلاع القائمين على المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية بالقطاعات العسكرية بالتوجهات المرتبطة بتحول القطاع الصحي، مما يسهم في توحيد الجهود وتكاملها لتحقيق رؤية المملكة 2030 في هذا الشأن، وبرنامج التخصيص المرتبط بالقطاع الصحي.

بدوره قدم نائب الرئيس التنفيذي بالمركز الوطني للتخصيص محمد الشعلان عرضاً عن التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنها جزءاً أساسياً من الخطة الرامية إلى الحد من دور القطاع العام في النظام الصحي والرعاية الصحية، وأن المركز يعمل على وضع استراتيجية التخصيص والشراكة بين القطاعين وعلي تعزيز البيئة التنظيمية والمؤسسية في کل قطاع مستهدف بالتخصيص، مضيفاً بأن تخصيص قطاع الصحة يسير وفق الخطة المعتمدة من قبل اللجنة الإشرافية للقطاع، ويهدف تخصيص قطاع الصحة إلى تقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية الصحية للمواطنين، وتوفير رعاية أفضل، وخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى بالمجان في كافة أنحاء المملكة كما هو معمول به حالياً.

و تناولت الورشة العديد من المواضيع الهامة منها؛ "التحول المؤسسي"، و"نموذج الرعاية الصحية الوطني"، و"برنامج شراء الخدمات الصحية"، وكذلك "مشاركة القطاع الخاص"، ودور المركز الوطني للتخصيص، وسعيه الحثيث والمشكور لتحقيق توحيد جهود الشركات مع القطاع الخاص بين مختلف القطاعات الحكومية.

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15:29ت م

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