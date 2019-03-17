السعودية اليوم / إدارة شوؤن المصاحف والكتب بالمسجد الحرام تقيم الاختبارات العمومية السنوية



مكة المكرمة 10 رجب 1440 ه الموافق 17 مارس 2019 م واس

أقامت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام اليوم الاختبارات العمومية السنوية لطلاب حلقات تعليم القرآن الكريم بحضور بعض من مؤذنَيّ المسجد الحرام الذين تشرفوا بمشاركة تحكيم المسابقة.

وأوضح مدير ادارة شوؤن المصاحف والكتب بالمسجد الحرام الشيخ خالدالحارثي أن عدد المعلمين المشاركين بالمسابقة قرابة (60) معلماً وعدد اللجان المكلفة بمسار الاختبارات أكثر من (20) لجنة فيما كان عدد الطلاب أكثر من (300) طالبٍ موزعين على خمسة فروع للمسابقة, و إن هذه الاختبارات العمومية هي مرحلة من المراحل التي يمر بها الطالب في الحلقات لتحديد مستوى حفظه وإتقانه ومعرفة مدى استفادته حيث إنه يمر بمرحلتين قبل أن يتم ترشيحه من قبل معلمه للمشاركة في هذه الاختبارات، ثم يتم عمل التهيئة النهائية وإعلان أسماء المجتازين، ويتم تكريمهم وتشجيعهم لحفظ كتاب الله تعالى.

// انتهى //

15:19ت م

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