

أبهـا 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس

بدأت وحدات متنقلة تابعة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم, في تقديم خدماتها لأهالي مركز خيبر الجنوب بمحافظة خميس مشيط ولمدة خمسة أيام، في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدة المتنقلة خلال زيارتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

وباشرت منسوبات الأحوال المدنية بعسير اليوم، العمل من خلال الحقيبة المتنقلة في عددٍ من الجهات التعليمية بمحافظة خميس مشيط ومحافظة النماص على مدار الأسبوع، وتحديداً مدارس ثانوية للبنات، وذلك في إطار الحرص على تسهيل الإجراءات كافة واختصار الوقت على الراغبات في الاستفادة من الخدمات المقدمة.

// انتهى //

15:15ت م

0126





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بعسير تقدم خدماتها لأهالي مركز خيبر الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.