شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 50 عاماً..صناعة السفن التقليدية تعود إلى الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد ناصر عبداللطيف الدحيم المعروف بــ " النوخذة أبوصقر"، المشارك بالمهرجان، أهمية إحياء هذه الحرفة التي تعتبر من أقدم الصناعات التقليدية في الخليج وهي كغيرها من الصناعات التي مرت بمراحل انتقالية من حيث تصنيعها واستخدامها ومكوناتها التي تطورت مع تطور الصناعات، مشيراً إلى أن حرفة صناعة السفن الخشبية والذي يسمى محترفها بـ"القلاف" تُعد من أدق وأهم الصناعات اليدوية التي يستخدم فيها أنواع خاصة من الأدوات والأخشاب والمسامير لتكون السفينة جاهزة لدخول البحر وتحمل قوة أمواجه والعواصف التي يواجهها البحارة.
من جهته أوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني المهندس عبد اللطيف البنيان أن مهرجان الساحل الشرقي في نسخته السابعة، ومن خلال فعالياته المتنوعة، سيعيد صناعة السفن التقليدية بعد انقطاع دام أكثر من 50 عاماً، مشيراً إلى أن مهرجان الساحل الشرقي أسهم في تشجيع عودة هذه الصناعة للسفن التقليدية بجزيرة دارين تحقيقا للأصالة، وذلك لما للمهرجان من دور محوري في تنمية مهارات المجتمع المحلي، كما أن هدف المهرجان هو تكوين انطباع عن الحياة البحرية، وتجربة سياحية ممتعة للسائح، إضافة إلى تأصيل المقومات السياحية للمنطقة وتوفير فرص عمل لأبنائها، وتحقيق مشاركة المجتمع المحلي في الأنشطة السياحية والمردود الاقتصادي.
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