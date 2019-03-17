شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمات الصحية في ظل رؤية 2030» .. ندوة بالشورى غداً والان نبدء بالتفاصيل

ينظم مجلس الشورى غداً ندوة بعنوان "مستقبل الخدمات الصحية في ظل رؤية المملكة 2030" وذلك بحضور رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وتأتي هذه الندوة ضمن تعاون مجلس الشورى مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في المساهمة لفتح سبل للتواصل مع المواطنين في كافة الجوانب والمواضيع.

وتتضمن الندوة تسعة محاور حيث تتناول في محورها الأول الدور المستقبلي لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ، أما محورها الثاني فيتناول دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تحقيق أهداف الصحة العامة في المملكة ، وفي المحور الثالث يتم استعراض دور كليات الطب والمستشفيات الجامعية في الخدمات الصحية ، أما مستقبل التعليم في كليات الطب فيتم تناوله في المحور الرابع .

أما المحور الخامس فيتناول التحول الصحي في رؤية المملكة 2030 ، وفيما يخص القطاع الصحي الخاص فيتناول المحور السادس دور القطاع الصحي الخاص في ضوء رؤية المملكة 2030 الفرص والتحديات ، من جهته يتناول المحور السابع دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تنمية القوى العاملة الصحية ، أما المحور الثامن فيتناول دور المجلس الصحي السعودي في تحول القطاع الصحي ، وفي المحور الأخير يتم تناول مستقبل التأمين الطبي الخاص في المملكة .