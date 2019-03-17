الاستعلام عن إيقاف خدمات مواطن بالسجل المدني – طريقة الاستعلام عن التعاميم

الاستعلام عن إيقاف خدمات مواطن بالسجل المدني من أكثر ما يهم كل مواطن سعودي، يعاني معظم المواطنين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية من توقف الخدمات الحكومية نتيجة عدم القيام بسداد مستحقات هذه الخدمات، ولذلك قامت الحكومة السعودية بإصدار خدمة تعميم، حيث يُمكن من خلال هذه الخدمة الاستعلام عن إيقاف خدمات مواطن بالسجل المدني ، والمخالفات المرورية، وتأشيرات الخروج والعودة أيضاً، ويُمكن الإستفادة من هذه الخدمة عن طريق تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية، وحول الاستعلام عن إيقاف خدمات مواطن بالسجل المدني موضوعنا اليوم.

طريقة الاستعلام عن إيقاف خدمات مواطن بالسجل المدني

يُمكن لأي مواطن الاستعلام عن إيقاف خدمات مواطن بالسجل المدني، أو التعاميم الأمنية لعام 1440 من خلال رقم الهوية عن طريق إتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية السعودية، عبر الضغط على اسم الموقع.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية من خلال إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم إضغط على خيار (الاستعلامات الإلكترونية).

بعد ذلك قم بالضغط على خيار (الاستعلام عن التعاميم).

سوف يتم إنتقالك إلى صفحة تالية، وهنا قم بالضغط على زر إستمرار.

ثم قم بإدخال رقم السجل المدني في الرابط الخاص بخدمة الإستعلام عن التعاميم.

وهنا سوف تظهر لك نتيجة الإستعلام عن التعاميم سواء كانت مسجلة، أو تم إيقاف الخدمات.

طريقة التسجيل في نظام أبشر بوابة الخدمات الإلكترونية

لكي يستطيع المواطن الدخول إلى خدمة التعاميم الأمنية للإستعلام عن إيقاف الخدمات، يجب أولًا أن يكون مُسجل مسبقاً في نظام أبشر الموجود على موقع وزارة الداخلية، ويُمكن التسجيل في نظام أبشر عن طريق إتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بفتح نظام أبشر على موقع وزارة الداخلية

ثم إضغط علي زر مستخدم جديد.

بعد ذلك قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة مثل، الإسم، ورقم الهوية، والبريد الإلكتروني، ورقم الجوال.

سوف يتم إرسال رسالة عل رقم الجوال الخاص بك تحتوي على كود تفعيل الإشتراك.

قم بكتابة الكود في الخانة المخصصة له.

بعد تفعيل الإشتراك، قم بإختيار الرقم السري، واسم المستخدم الخاص بك؛ لتسهيل إمكانية تسجيل الدخول مرة أخرى إلى الموقع.

بعد الإنتهاء من تعبئة كافة البيانات المطلوبة، قم بالضغط على كلمة موافق.

إن كان لديكم اي استفسارات حول الاستعلام عن التعاميم يمكنكم أن تتركوها في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.