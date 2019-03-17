شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الأحساء تصادر 13.5 طن خضار وفواكه لباعة جائلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

صادرت أمانة الأحساء خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها، ممثلة ببلديتي مدينتي المبرز والعمران، 13.5 طن من الخضار والفواكه، من الباعة الجائلين المخالفين، وحجزت 16 مركبة مخالفة، حيث جرى تسليم الأغذية الصالحة للاستهلاك للجمعيات الخيرية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأوضح المتحدث باسم أمانة الأحساء خالد بووشل أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن خطط المتابعة الشاملة التي تنفذها الأمانة لأنشطة الصحة العامة والمهنية، في الطرق والأحياء والأسواق الشعبية، وذلك بالتنسيق مع مكتب العمل والقطاعات الأمنية ذات العلاقة.