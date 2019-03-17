«أمن الدولة»: تصاعد حركات الإرهاب ونسبته إلى مجتمع محدد أبرزا تطرفاً مميتاً

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أكدت الإدارة العامة لمكافحة التطرف في رئاسة أمن الدولة أن المملكة العربية السعودية عملت مع حلفائها حول العالم على مكافحة التطرف والكراهية والإرهاب والعنف بشكل مستمر، موضحة أنه يتأكد على العالم اليوم ألا يترك للمتطرفين ولا للإرهابيين فرصة النيل من السلم والأمن العالميين.
وأضافت عبر تغريدات على حسابها في «تويتر» اليوم (الأحد) أن العالم اليوم يحتاج إلى تجاوز الأدوات التقليدية في مكافحة التطرف والإرهاب والعنف من خلال وضع إستراتيجية طويلة الأمد لهزيمة الجماعات المتطرفة والإرهابية والأفراد المتأثرين بها.
وتابعت: تجاهل تصاعد الحركات المتطرفة والإرهابية حول العالم ونسبة التطرف والإرهاب إلى مجتمع أو فئة محددة ساهما في بروز تطرف جديد نفذ هجمات مميتة راح ضحيتها أبرياء، ويتأكد على الدول اليوم أن تعمل على مجابهة التطرف والإرهاب بكافة أشكالهما.
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