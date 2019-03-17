شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات تطلب مرئيات العموم حول إعداد استراتيجية إدارة واستخدام الطيف الترددي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم, عن طلب مرئيات العموم حول إعداد «الاستراتيجية الوطنية لإدارة واستخدام الطيف الترددي في المملكة 2025م». أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم, عن طلب مرئيات العموم حول إعداد «الاستراتيجية الوطنية لإدارة واستخدام الطيف الترددي في المملكة 2025م». ودعت الهيئة جميع المختصين والمهتمين إلى الاطلاع على طلب المرئيات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني (http://www.citc.gov.sa/ar/new/publicConsultation/Pages/144005.aspx)، حاثةً الجهات ذات العلاقة والعموم على ضرورة تقديم جميع الملحوظات والمرئيات بالتفصيل، مدعومة بالمبررات إن وجدت، وذلك عبر البريد الإلكتروني (Spectrum.Strategycitc.gov.sa). يذكر بأن آخر موعد لاستلام المرئيات الأحد الموافق 02 / 08 / 1440هـ‏ الموافق 07 / 04 / 2019م.



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