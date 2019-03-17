شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية»: بدء الرحلات المباشرة من الرياض إلى «ملقا».. 6 يونيو القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تبدأ الخطوط السعودية اعتبارا من 6 يونيو القادم تشغيل رحلاتها الموسمية المباشرة إلى ملقا في إسبانيا انطلاقا من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وبواقع رحلتين في الاتجاه الواحد أسبوعيا يومي الخميس والسبت من كل أسبوع، وتمت جدولة الرحلات وإتاحتها للحجز عبر منصات الخدمة المباشرة والإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية ووكلاء السفر المعتمدين.

وتغادر الرحلة رقم (SV379) مطار الملك خالد الدولي الساعة (12:05) ظهرا بالتوقيت المحلي وتستغرق الرحلة إلى وجهتها ست ساعات و40 دقيقة لتصل إلى مطار ملقا الساعة (16:45) مساء بالتوقيت المحلي، وبعد ساعة من وصولها تغادر رحلة الإياب ملقا إلى الرياض عبر الدار البيضاء التي تستغرق الرحلة إليها من ملقا ساعة و15 دقيقة، ثم تغادرها عند الساعة (21:30) بالتوقيت المحلي وتصل بمشيئة الله إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة (5:50) فجرا بتوقيت المملكة، ويستمر تشغيل الرحلات وفق هذه المواعيد اعتبارا من 6 يونيو حتى 17 أغسطس القادم، ثم يتم تغيير التوقف في الدار البيضاء إلى رحلة الذهاب من الرياض إلى ملقا بحيث تغادرها مباشرة إلى الرياض مع استمرار مواعيد الرحلات كما هي، ويستمر التشغيل بهذا النهج حتى الخامس من سبتمبر القادم نهاية التشغيل الموسمي إلى ملقا.

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وسيتم تسيير الرحلات إلى «ملقا» بطائرات بوينغ (B787-9) دريملاينر التي تبلغ سعتها (298) مقعداً، (24) منها لدرجة الأعمال و(274) مقعداً لدرجة الضيافة، وهي مجهزة لتوفر أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف، وتم تزويد مقصورة درجة الأعمال بأحدث المقاعد التي صُممت بعناية ليمكن تعديلها إلى مقعد استرخاء منبسط، وكذلك إلى سرير مسطح بالكامل، إلى جانب خدمات الاتصالات والإنترنت وأكثر من أربعة آلاف ساعة من برامج الترفيه المنوعة الملائمة لجميع شرائح الضيوف.

وتشتهر ملقا الواقعة في جنوب إسبانيا، بكونها وجهة سياحية للمصطافين الباحثين عن الراحة والاستجمام على شواطئ البحر المتوسط، وهي جزء من كوستا دي سول إحدى أشهر المناطق السياحية التي تمتد على مسافة 150 كيلومتراً على الساحل وتضم المدينة السياحية الشهيرة ماربيا، وتأتي ملقا كوجهة ثانية للسعودية في إسبانيا حيث تشغيل أربع رحلات مباشرة في الاتجاه الواحد كل أسبوع إلى العاصمة مدريد انطلاقا من الرياض وجدة.

ويقدم برنامج عطلات السعودية عروضا متكاملة إلى ملقا تتضمن الفنادق والجولات السياحية والرحلات، ويمكن الاستفادة من هذه العروض عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.holidaysbysaudia.com أو من خلال الاتصال الهاتفي المباشر على الرقم 920033136.