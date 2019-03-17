شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: يحق للمطلقة التسجيل وإضافة التابعين.. ولا إفصاح عن «التأهيل» و«الضمان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشف برنامج حساب المواطن أنه يحق للمرأة المطلقة التسجيل للاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج وإضافة التابعين إن وجدوا، مع إرفاق المستندات المطلوبة، وهي: (صك ولاية أو إثبات احتضان).

وفي سياق رده على استفسارات المستفيدين، أكد برنامج حساب المواطن أنه لا يتم الإفصاح عن دخل «التأهيل الشامل» عند إدخال البيانات، كما لا يتم الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي من ضمن الدخل لدى المستفيد.

كما أكد البرنامج أن وجود العمالة لا يؤثر، وفي حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري)، وإذا كان من دون عوائد يتم اختيار «الدخل 0»، داعياً إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط portal.ca.gov.sa لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن.