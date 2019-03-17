«حساب المواطن» يطلق تطبيق البرنامج للأجهزة الذكية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أطلق برنامج حساب المواطن تطبيقاً للهواتف والأجهزة الذكية من باب التسهيل والتيسير على المواطنين ولتمكينهم من الاطلاع على بياناتهم لمعرفة تفاصيل الدفعات المالية، ومعلومات وتفاصيل الطلب إلى جانب التعرف على دراسة حالة الأهلية والاعتراض وكذلك الاطلاع على بيانات المستفيد.
ويأتي إطلاق التطبيق من ضمن الإجراءات التطويرية وتفعيل الخدمات التقنية الحديثة.
وأوضح المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن إطلاق التطبيق يُعد خطوة لتحسين ورفع جودة الخدمة ومواكبة للتغيير في ظل التطور التقني واستغلال التقنية في سبيل توفير وقت وجهد المستفيدين، كما يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام والتنقل من أيقونة لأخرى، ما يساعد المستفيدين على تصفح حساباتهم ومتابعة تفاصيل الدفعات الخاصة بهم ونتائج الأهلية لكل شهر، إضافة إلى خدمات أخرى دون الحاجة لاستخدام الأجهزة الحاسوبية.
وأفاد بأنه يمكن للمستفيدين استخدام التطبيق وتنزيله عبر هواتفهم الذكية والتي تعمل بنظام "آي أو إس" عبر الرابط: (https://goo.gl/bbvNhR)، كما يمكن لمستخدمي نظام "أندرويد" تنزيل التطبيق من خلال الرابط الآتي: (https://goo.gl/wmRwA2).
وكشف البرنامج ردا على استفسارات بعض المستفيدين في «تويتر»، أنه لا يمكن التعديل والإضافة على البيانات من خلال التطبيق، وإنما يمكن ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الرابط: http://ca.gov.sa.
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