تكريم رجال أمن لكشفهم غموض حوادث مرورية خطيرة بمكة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365

كرَّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عددًا من منسوبي مرور محافظة جدة ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من الحوادث المرورية مؤخرًا, ونقل لهم خلال ذلك تحيات مدير الأمن العام وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

وبهذه المناسبة، ثمن مدير شرطة منطقة مكة المكرمة لمدير الأمن العام، دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي أفرع الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة, مؤكدًا عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدمًا في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.