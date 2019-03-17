الان تتابع حساب المواطن يطلق برنامجا للجوال لأجهزة الـ”آي أو إس” و”الأندرويد” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: أطلق برنامج حساب المواطن تطبيقا لهواتف الجوال، للتسهيل على المستفيدين. وأعلن البرنامج أن تحميل التطبيق لأجهزة الآي أو أس عبر زيارة الرابط الآتي: https://goo.gl/bbvNhR ولأجهزة الأندرويد عبر الرابط التالي: https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.ca. ويقدم التطبيق 4 خدمات للمستفيدين هي تفاصيل الدفعات المالية، ودراسة حالة الأهلية والاعتراضات، ومعلومات وتفاصيل الطلب، وبيانات المستفيد.

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