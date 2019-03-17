رابط التقديم على وظائف وزارة العدل عبر جدارة

ننشر وظائف الخدمة المدنية التى أعلنت عنها وزارة العدل عبر موقع جدارة الإلكتروني عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث أعلنت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية عن توافر العديد من الوظائف الشاغرة للخريجين والخريجات الحاصلين على التخصصات المناسبة لشغل الوظائف المُعلنةـ وذلك للعمل فى منطقة الرياض، وفى السطور التالية ننشر أهم الشروط والتفاصيل الخاصة لشغل وظائف الخدمة المدنية عبر جدارة.

وظائف الخدمة المدنية عبر نظام جدارة

أولا مطلوب عدد من :

مطلوب عدد 13 باحث تطوير موارد بشرية” المرتبة الثامنة”.

مطلوب عدد 65 باحث شرعي” المرتبة الثامنة”.

مطلوب عدد 65 باحث قانوني” المرتبة الثامنة”.

أما عن عدد الوظائف المُتاحة للنساء:

عدد 35 وظيفة باحث شرعى” المرتبة الثامنة”.

مطلوب عدد 16 وظيفة باحث عمليات الموارد البشرية” المرتبة الثامنة”.

مطلوب عدد 35 باحث قانوني” المرتبة الثامنة”.

مطلوب عدد 10 باحث قضايا” المرتبة الثامنة.

مطلوب عدد 37 وظيفة مطور برامج أول” المرتبة الثامنة”.

موعد التقديم على وظائف الخدمة المدنية 1440 عبر نظام جدارة

ويذكر أن التقديم على الوظائف التى أعلنت عنها وزارة العدل سوف يكون من خلال نظام جدارة الإلكتروني، على أن يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 10_7_1440 فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، وينتهي يوم الخميس الموافق 17_7_1440 فى الساعة الثانية عشر مساءً.

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كيفية التسجيل في نظام جدارة

يمكن تسجيل الدخول إلى نظام جدارة الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

كتابة رقم الهوية الوطنية.

كتابة كلمة السر

تحديد الجنس” ذكر، أنثى”.

كتابة كود التحقق كما هو، ثم تسجيل الدخول.

أما عن التسجيل فى وزارة الخدمة المدنية نظام جدارة للمرة الأولى:

تحديث

بدأت اليوم الأحد التقديم على وظائف وزارة العدل وذلك عبر جدارة، وللإطلاع على شروط شغل هذه الوظائف يمكن اتباع رابط التقديم وظائف وزارة العدل عبر جدارة.