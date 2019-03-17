هيئة المحاسبين – الخدمات الالكترونية وطريقة التواصل مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تسعى هيئة المحاسبين السعودية إلى تحقيق الريادة في مهنة المحاسبة بالمملكة، ويقوم أعضاء الهيئة بتقديم الإرشادات، والعمل بالمعايير المهنية التي تساعد على تطوير جميع المؤسسات التجارية، والإشراف عليها وتزويدها بالمعلومات التي تساعد على زيادة قدرتها الإقتصادية، وممارسة أعمالها بكل سهولة على المدى البعيد، وقد قامت وزارة التجـارة السعوديـة بعد صدور المرسوم الملكـي الكريـم رقم (م/12) عام 1412 بإنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين؛ لتحقيق مصالح المواطنين والمشاركة الفعالة مع مختلف المنظمات المهنية للوصول إلى أقصى حد من التطوير والتقدم، وحول هيئة المح

اسبين موضوعنا اليوم.

هيئة المحاسبين السعودية

تقوم الهيئة بمجموعة من المهام التي تساعد على نمو إقتصاد المملكة، ومن هذه المهام:

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الإشراف والتطوير، وإعتماد معايير المحاسبة والمراجعة.

وضع الجوانب المهنية الخاصة بإمتحان الحصول على شهادة الزمالة.

إقامة دورات وندوات خاصة بالتعليم المهني، وإعداد البحوث الخاصة بالمحاسبة.

وضـع أسس للرقابة الميدانية التي تساعد على التأكد من تطبيق المحاسبين القانونيين لمعايير المحاسبة والمراجعة، وإتباع نظام ولوائح الهيئة.

إصدار النشرات المتخصصة في مجالات المحاسبة والمراجعة.

الإشتراك في اللجان المحلية والدولية أيضاً المتعلقة بمهنة المحاسبة.

هيئة المحاسبين الخدمات الالكترونية

يُمكن الإستعلام عن كل ما يتعلق بهيئة المحاسبين بالمملكة العربية السعودية بشكل سهل وسريع عبر الإنترنت، ويُمكن للأشخاص المُقيمين فقط بالمملكة الإطلاع على هذه الخدمات، ويتم الإستعلام عن طريق إتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بموقع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر الضغط على اسم الموقع.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم، وكلمة السر.

في النهاية، قم بالضغط على زر تسجيل الدخول.

التواصل مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

يستطيع لأي مواطن سعودي تقديم الملاحظات والإستفسارات، والتواصل مع الهيئة السعودية للمحاسبين عن طريق القيام بالآتي:

أولاً الدخول إلى موقع هيئة المحاسبين .

بعد الإنتقال إلى الصفحة الرئيسية، قم بتعبئة النموذج الموجود على الشاشة.

أدخل نوع الإستفسار الذي تريده.

ثم قم بإدخال الإسم، والبريد الإلكتروني، ورقم الجوال الخاص بك.

بعد ذلك قم بكتابة الرسالة.

ثم أدخل رمز التحقق الأمني الموجود بالصورة.

بعد الإنتهاء من تعبئة كافة البيانات، إضغط على زر إرسال.

إن كان لديكم اي استفسارات حول هيئة المحاسبين يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.