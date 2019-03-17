شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يرعى حفل جمعية أم القرى.. غداً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)
يرعى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز مساء غد (الأثنين)، حفل جمعية أم القرى الخيرية الذي يقام تحت شعار (تعريف وعرفان)، وتدشين شعار الجمعية الجديد وبهوية بصرية جديدة تتوأم مع روح العصر، وتجمع ما بين العراقة والإبداع التنموي المستدام، كهدف أساسي للجمعية وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2040، ومشاركة القطاع غير الربحي في التنمية الوطنية.
ويتضمن الحفل التعريف بالجمعية وخدماتها للمجتمع المكي خلال 45 عاماً، وتكريم السيدات المؤسسات لهذا الصرح الخيري منذ تأسيسها في عام 1395هـ، وتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع بعض الجهات لتبادل المصالح وبما يحقق خدمة المجتمع.
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