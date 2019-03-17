شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتسلم أوراق اعتماد سفراء 13 دولة شقيقة وصديقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم (الأحد)، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلم أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية سيراليون الدكتور إبراهيم جالو، وسفير جمهورية فيتنام الاشتراكية فو فيت زونغ، وسفير جمهورية جورجيا فاختانغ جاوشفيلي، وسفير جمهورية موزمبيق فيصل فاكير قاسم، وسفير جمهورية النمسا جورج بوستينغر، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية راجا علي إعجاز، وسفير جمهورية السودان عبدالعظيم محمد الكاروري، وسفير دولة الكويت الشيخ علي بن خالد الجابر الصباح، وسفير جمهورية كينيا بيتر نيكولاس، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، وسفير جمهورية تشاد زكريا فضل كتر، وسفير جمهورية البرازيل مارسيلو سوزا ديلا نينا، وسفير جمهورية بلغاريا ديميتار إيفانوف أبا جييف.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهماتهم لتعزيز وتنمية العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معربين عن شكرهم للملك المفدى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

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