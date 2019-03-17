شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة يُطلق مسابقة الروبوت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أطلق مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، اليوم (الأحد)، بكلية الاتصالات والإلكترونيات في جدة، مسابقة الروبوت التي يشارك فيها نحو 200 متدرب من جميع كليات ومعاهد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي أن المسابقة التي تتضمن ثلاثة مسارات هي مسابقة روبوت VEX العالمية، ومسار المشاريع الابتكارية، ومسار البرمجة، تهدف إلى تنمية روح الإبداع والابتكار ونشر ثقافة الروبوت، وتشجيع المبتكرين والمتدربين على تحليل وحل المشكلات وتشجيع التعلم التعاوني والعمل ضمن الفريق.