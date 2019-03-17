شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: بدء الرصد الآلي لمخالفات الحزام والجوال في الباحة.. بعد أسبوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن المرور السعودي بدء الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة الباحة، بعد سبعة أيام. أعلن المرور السعودي بدء الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة الباحة، بعد سبعة أيام. جاء ذلك في تغريدة للمرور السعودي عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأحد).



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