«سلمان للإغاثة» يدرب 100 يمنية على إدارة المشاريع الريادية في الحوطة بلحج

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لحج) اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الحوطة بمحافظة لحج دورات إدارة المشاريع لقطاع معيلات الأسر ضمن مشروع تحسين سبل العيش باليمن. اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الحوطة بمحافظة لحج دورات إدارة المشاريع لقطاع معيلات الأسر ضمن مشروع تحسين سبل العيش باليمن. وتلقت 100 متدربة مهارات إعداد دراسة الجدوى للمشاريع و إدارة وتسويق المنتجات التي تصنعها المتدربات لتحقيق عائد مادي يسهم في تحسين الوضع المعيشي لأسر المعيلات. وتأتي هذه الدورات استكمالا للدورات التي أخذتها المتدربات خلال الأشهر المنصرمة في مجالات الخياطة والكوافير والمعجنات وصناعة البخور. وتَمَثل الهدف التدريبي العام للدورة في تقديم تعريف شمولي لمفهوم إدارة المشاريع الصغيرة و المتوسطة وطبيعتها في سوق الأعمال، ومناقشة مفهوم الريادة، وكيف يمكن لصاحب المشروع أن يكون رياديًا في إدارة مشروعه. وعبّرت المستفيدات عن شكرهن الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة لمنحهن فرص تدريب يمكنهن من تحسين دخلهن المعيشي. Advertisements صور صور صور صور صور صور



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