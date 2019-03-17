- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 300 سلة غذائية في مديرية الحزم بالجوف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجوف)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (السبت) 300 سلة غذائية، تزن 22 طناً و200 كيلوغرام في مخيمات النازحين في مناطق الحميدات، الرميلة، الجر، السيل، المحزام التابعة لمديرية الحزم بمحافظة الجوف، يستفيد منها 1800 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.
ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
صور
صور
صور
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوزع 300 سلة غذائية في مديرية الحزم بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.