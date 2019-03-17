شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 300 سلة غذائية في مديرية الحزم بالجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجوف)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (السبت) 300 سلة غذائية، تزن 22 طناً و200 كيلوغرام في مخيمات النازحين في مناطق الحميدات، الرميلة، الجر، السيل، المحزام التابعة لمديرية الحزم بمحافظة الجوف، يستفيد منها 1800 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

Advertisements

صور

صور