شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن بندر: القوات الجوية تفوقت على مثيلاتها في تمرين «العلم الأحمر - 2019» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

زار الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية قاعدة نلس الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان في استقباله الفريق هومز قائد مركز العمليات الجوي، حيث رافقه لحضور عرض فريق الثاندر بيردز الجوي.

وبعد انتهاء العرض الجوي، انتقل قائد القوات الجوية الملكية السعودية يرافقه رئيس هيئة عمليات القوات الجوية اللواء الطيار الركن سليمان بن علي الفايز، وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن وأوتاوا اللواء الطيار الركن يوسف بن حمود الحربي، لزيارة مجموعة القوات الجوية المشاركة في «تمرين العلم الأحمر- 2019».

وكان في استقباله ومرافقيه في مقر التمرين قائد مجموعة القوات الجوية العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري، وأركانات التمرين، عقب ذلك توجه إلى مبنى العلم الأحمر حيث اطلع على سير العمليات، واستمع إلى إيجاز من قائد التمرين على ما تم تنفيذه.

كما زار مقر الصيانة الخاص بالطائرات، والتقى مع الأطقم الفنية، حاثاً إياهم على الاستفادة من هذا التمرين وإبراز مهاراتهم التي اكتسبوها، موكداً أن ما وصلت إليه القوات الجوية من قدرة قتالية ضاربة جاء بفضل الله ثم بفضل دعم قيادتنا الرشيدة.

وأضاف أن القوات الجوية تحرص على إرسال مجموعة كبيرة من الأطقم الجوية والفنية للدراسة خارج المملكة والتدريب وإقامة التمارين المشتركة داخل المملكة وخارجها التي تعود بالفائدة على قواتنا الجوية، وحث قائد القوات الجوية الجميع على بذل الجهد أثناء هذا التمرين لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله.

إثر ذلك التقطت الصور التذكارية للمشاركين، وتقدم قائد القوات الجوية في تصريح لوسائل الإعلام بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ولنائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وأشاد بالمستوى الفني الكبير لـ«تمرين العلم الأحمر - 2019»، موكداً أن مجموعة القوات الجوية استطاعت بفضل الله تحقيق أفضل النتائج متفوقة بذلك على مثيلاتها من الدول المشاركة، مثمناً ما تقوم به الأطقم الجوية والفنية والمساندة من جهود مميزة للظهور بهذا المستوى المشرف.

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