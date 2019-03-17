شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنشئ مركزاً للحرب الجوية في المنطقة الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشف قائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اعتزام المملكة إنشاء مركز حرب جوي، مماثل لما هو موجود الآن في قاعدة نلس الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن برنامج تطوير القوات الجوية.

وأكد قائد القوات الجوية -من خلال تصريحاته في لقاء مع قناة «العربية» اليوم (الأحد)- أن المركز سيُدعم بالكوادر البشرية المؤهلة، وكذلك بالأنظمة التي ستتيح للأطقم الجوية والفنية التدريب في واقع قريب ومماثل للحرب الحديثة.