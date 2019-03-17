شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 630 سلة غذائية في مديرية الضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الضالع)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (السبت) 630 سلة غذائية تزن 46 طناً و620 كيلوغراماً على النازحين والمتضررين في مديرية الضالع بمحافظة الضالع، يستفيد منها 3780 فرداً، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.