شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض توقف «المتباهين بالأسلحة» عبر «التواصل الاجتماعي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اوقفت شرطة محافظة حوطة بني تميم، مواطِنَين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي متباهين بالأسلحة النارية.

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض في بيان له اليوم (الأحد)، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله اقتناء شابين للأسلحة النارية والتباهي بها بين أقرانهما، غير آبهين بعواقب ذلك وخطورته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل شرطة محافظة حوطة بني تميم، عن كشف هويتهما والقبض عليهما (مواطِنَين في العقد الثاني من العمر)، وقد اتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.

وحذرت شرطة منطقة الرياض من مغبة التهاون في ذلك، خصوصاً في أوساط النشء والمراهقين، لما قد يؤدي لا سمح الله إلى عواقب وخيمة، مؤكدة في الوقت ذاته مضي الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، سعياً لحفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره.