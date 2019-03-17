خادم الحرمين الشريفين يتسلّم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلم أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية سيراليون الدكتور إبراهيم جالو، وسفير جمهورية فيتنام الاشتراكية فو فيت زونغ، وسفير جمهورية جورجيا فاختانغ جاوشفيلي، وسفير جمهورية موزمبيق فيصل فاكير قاسم، وسفير جمهورية النمسا جورج بوستينغر، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية راجا علي إعجاز، وسفير جمهورية السودان عبدالعظيم محمد الكاروري، وسفير دولة الكويت الشيخ علي بن خالد الجابر الصباح، وسفير جمهورية كينيا بيتر نيكولاس، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، وسفير جمهورية تشاد زكريا فضل كتر، وسفير جمهورية البرازيل مارسيلو سوزا ديلا نينا، وسفير جمهورية بلغاريا ديميتار إيفانوف أبا جييف.

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وقد رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم نقل تحياته لأصحاب السمو والفخامة قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتنمية العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معربين عن شكرهم للملك المفدى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، و وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، و رئيس المراسم الملكية خالد العباد، و مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، و رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام القين.