رابط حجز قطار الحرمين السريع إلكترونيا

نستعرض معكم اليوم متابعي موقع عرب نيوز كيفية حجز قطار الحرمين السريع بشكل إلكتروني، حيث أتاحت هيئة قطار الحرمين السريع إمكانية حجز تذكرة قطار الحرمين بشكل إلكتروني على أن يكون من داخل موقع قطار الحرمين، أو من خلال تطبيق قطار الحرمين، وفى السطور التالية سوف نتعرف سويا على كيفية حجز قطار الحرمين، تابعونا.

حجز قطار الحرمين

أولا عليك زيارة رابط موقع قطار الحرمين hhr.sa.

ثم قم بالإختيار بين ” ذهاب، ذهاب وعودة”.

قم بتحديد محطة المغادرة، ومحطة الوصول.

قم باختيار درجة السفر.

قم بتحديد تاريخ الذهاب وتاريخ العودة.

قم بكتابة عدد أفراد الرحلة.

بعد ذلك يتم استكمال كافة البيانات المطلوبة، ثم اختيار عملية الدفع وإتمام الحجز.

ويمكن من خلال هذه الطريقة إتمام حجز قطار الحرمين مكة المدينة، وأيضا حجز قطار الحرمين جدة المدينة، وشراء تذاكر قطار الحرمين، وفى حالة وجود أى استفسار عن مواعيد رحلات قطار الحرمين أو الحجز يمكن الإتصال على هذا الرقم: 920004433.