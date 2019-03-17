محمد بن مسعود - الدمام - نظير ما يقومان به من جهود جبارة في أداء عملهما وسرعة إنجاز الأعمال كرّم مدير شرطة الأفلاج العقيد محمد فالح العاصمي اليوم بمكتبه مدير البحث الجنائي بشرطة الأفلاج رئيس رقباء عشق بن فهد القحطاني والعريف عويضة بن حمد النتيفات، نظير ما يقومان به من جهود جبارة في أداء عملهما وسرعة إنجاز الأعمال المؤكلة لهما. يذكر أن شعبة البحث الجنائي بشرطة الأفلاج تمتلك كفاءات أمنية متميزة ساهمت في كشف قضايا جنائية وضبط مطلوبين . لإنجازاتهما الأمنية.. مدير شرطة الأفلاج يكرّم "القحطاني "و"النتيفات" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-17 كرّم مدير شرطة الأفلاج العقيد محمد فالح العاصمي اليوم بمكتبه مدير البحث الجنائي بشرطة الأفلاج رئيس رقباء عشق بن فهد القحطاني والعريف عويضة بن حمد النتيفات، نظير ما يقومان به من جهود جبارة في أداء عملهما وسرعة إنجاز الأعمال المؤكلة لهما. Advertisements يذكر أن شعبة البحث الجنائي بشرطة الأفلاج تمتلك كفاءات أمنية متميزة ساهمت في كشف قضايا جنائية وضبط مطلوبين . 17 مارس 2019 - 10 رجب 1440 02:43 PM نظير ما يقومان به من جهود جبارة في أداء عملهما وسرعة إنجاز الأعمال نظير ما يقومان به من جهود جبارة في أداء عملهما وسرعة إنجاز الأعمال كرّم مدير شرطة الأفلاج العقيد محمد فالح العاصمي اليوم بمكتبه مدير البحث الجنائي بشرطة الأفلاج رئيس رقباء عشق بن فهد القحطاني والعريف عويضة بن حمد النتيفات، نظير ما يقومان به من جهود جبارة في أداء عملهما وسرعة إنجاز الأعمال المؤكلة لهما. يذكر أن شعبة البحث الجنائي بشرطة الأفلاج تمتلك كفاءات أمنية متميزة ساهمت في كشف قضايا جنائية وضبط مطلوبين . ، لإنجازاتهما الأمنية.. مدير شرطة الأفلاج يكرّم "القحطاني "و"النتيفات" ،

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