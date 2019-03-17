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طالبت الخارجية الأردنية اليوم، "إسرائيل" بإلغاء قرار إغلاق باب الرحمة، وحمّلت تل أبيب مسؤولية تبعات هذا القرار.
وقالت الخارجية الأردنية: الحرم القدسي لا يخضع للاختصاص القضائي الإسرائيلي.
وكانت محكمة تتبع الاحتلال الإسرائيلي قد قضت، اليوم الأحد، بإغلاق مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.
وقالت المحكمة في حكمها الذي وُزع في بيان: "إن المبنى في باب الرحمة والمعروف باسم (الباب الذهبي) في مجمع المسجد الأقصى، يجب أن يبقى مغلقاً طالما المسألة لا تزال بأيدي القضاء".
ويقع المسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها "إسرائيل" في 1967 وضمتها منذ ذلك الحين.
وتعترف "إسرائيل" التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة التي هي في صلب القضية الفلسطينية.
الأردن لـ"إسرائيل": الحرم المقدسي لا يخضع لقضائكم.. افتحوا "باب الرحمة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-17
طالبت الخارجية الأردنية اليوم، "إسرائيل" بإلغاء قرار إغلاق باب الرحمة، وحمّلت تل أبيب مسؤولية تبعات هذا القرار.
وقالت الخارجية الأردنية: الحرم القدسي لا يخضع للاختصاص القضائي الإسرائيلي.
وكانت محكمة تتبع الاحتلال الإسرائيلي قد قضت، اليوم الأحد، بإغلاق مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.
وقالت المحكمة في حكمها الذي وُزع في بيان: "إن المبنى في باب الرحمة والمعروف باسم (الباب الذهبي) في مجمع المسجد الأقصى، يجب أن يبقى مغلقاً طالما المسألة لا تزال بأيدي القضاء".
ويقع المسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها "إسرائيل" في 1967 وضمتها منذ ذلك الحين.
وتعترف "إسرائيل" التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة التي هي في صلب القضية الفلسطينية.
17 مارس 2019 - 10 رجب 1440
02:41 PM
17 مارس 2019 - 10 رجب 1440
02:44 PM
"الخارجية" طالبت تل أبيب بإلغاء قرار إغلاقه وحمّلتها مسؤولية تبعات هذا القرار
طالبت الخارجية الأردنية اليوم، "إسرائيل" بإلغاء قرار إغلاق باب الرحمة، وحمّلت تل أبيب مسؤولية تبعات هذا القرار.
وقالت الخارجية الأردنية: الحرم القدسي لا يخضع للاختصاص القضائي الإسرائيلي.
وكانت محكمة تتبع الاحتلال الإسرائيلي قد قضت، اليوم الأحد، بإغلاق مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.
وقالت المحكمة في حكمها الذي وُزع في بيان: "إن المبنى في باب الرحمة والمعروف باسم (الباب الذهبي) في مجمع المسجد الأقصى، يجب أن يبقى مغلقاً طالما المسألة لا تزال بأيدي القضاء".
ويقع المسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها "إسرائيل" في 1967 وضمتها منذ ذلك الحين.
وتعترف "إسرائيل" التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة التي هي في صلب القضية الفلسطينية.
، الأردن لـ"إسرائيل": الحرم المقدسي لا يخضع لقضائكم.. افتحوا "باب الرحمة" ،
المصدر : الخليج 365
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