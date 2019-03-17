، "أمير القصيم" يفتتح مدرسة الجامعة لـ"تعليم القيادة"..غدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقع على مساحة حوالي ٥٥ ألف متر2.. ميدان للتدريب

يفتتح أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل غدًا الاثنين مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة، في المدينة الجامعية بالمليداء، بحضور مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود ، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي.

وأنشئت المدرسة بمبادرة من جامعة القصيم فور صدور الأمر السامي الذي نص على اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.

وبدأت الجامعة في تنفيذ هذا المشروع عقب التوقيع على اتفاقية مع الإدارة العامة للمرور للحصول على ترخيص المدرسة، التي تقع على مساحة تقدر بحوالي ٥٥ ألف متر مربع، وذلك انطلاقًا من حرص الجامعة على المشاركة في تأهيل النساء وتحضيرهن للاستفادة من الأمر السامي الكريم، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة من مرافق المدينة الجامعية المتميزة والملائمة لإنشاء مركز لتعليم القيادة، حيث تم إنشاء مبنى إداري للمدرسة وميدان للتدريب بمساحة ٣٠ ألف متر مربع، يحتوي على أكثر من ٢٠ مهارة مرورية، وتأهيل ٤٠ مدربة قيادة سعودية.

وتضم المدرسة قسم لإدارة المرور داخل مبناها من أجل استخراج رخص القيادة للمستفيدين، وتوفير عيادة طبية توفر للمستفيدين خدمات الفحص الطبي للحصول على الرخصة، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة للأطفال أثناء تدريب أمهاتهم، بإنشاء وتشغيل حضانة داخل المدرسة، وسعياً من المدرسة إلى تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وخصصت المدرسة بوابة إلكترونية خاصة بها تحتوي على عدة خدمات، كالتسجيل الإلكتروني وحجز المواعيد للنظري والعملي، وفيديوهات تعليمية وتوعوية عن القيادة، تسهيلاً لإجراءات التسجيل للمستفيدين، كما أن المدرسة بصدد البدء في استقبال طلبات الراغبين في تعلم قيادة المركبات من جميع الأعمار والفئات التي تنطبق عليهم الشروط، حيث يمكن الاستفادة من الخدمات بالتسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للمدرسة.