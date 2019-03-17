، "تعليم مكة" تعلن موعد وصول بيانات المنقولين خارجياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: سيتم فتح نظام "نور" لإدخال الرغبات في شعبان

أعلنت إدارة شؤون المعلمين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة إلى جميع المعلمين والمعلمات الذين تم نقلهم في حركة النقل الخارجي عام 1440هـ بأن تبليغ نتيجة حركة النقل الخارجي ووصول بيانات المنقولين والمنقولات إلى إدارات التعليم سيكون بتاريخ ۲۷/ ۷/ 1440هـ.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح نظام "نور" لإدخال رغبات المنقولين والمنقولات خارجياً سيكون بتاريخ 2-6/ 8/ 1440هـ، وسيتم إعلان حركة النقل الداخلي سيكون بتاريخ 13/ 8/ 1440هـ.