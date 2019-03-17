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أعلنت إدارة شؤون المعلمين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة إلى جميع المعلمين والمعلمات الذين تم نقلهم في حركة النقل الخارجي عام 1440هـ بأن تبليغ نتيجة حركة النقل الخارجي ووصول بيانات المنقولين والمنقولات إلى إدارات التعليم سيكون بتاريخ ۲۷/ ۷/ 1440هـ.
وأشارت إلى أنه سيتم فتح نظام "نور" لإدخال رغبات المنقولين والمنقولات خارجياً سيكون بتاريخ 2-6/ 8/ 1440هـ، وسيتم إعلان حركة النقل الداخلي سيكون بتاريخ 13/ 8/ 1440هـ.
"تعليم مكة" تعلن موعد وصول بيانات المنقولين خارجياًهادي العصيمي الخليج 365 2019-03-17
أعلنت إدارة شؤون المعلمين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة إلى جميع المعلمين والمعلمات الذين تم نقلهم في حركة النقل الخارجي عام 1440هـ بأن تبليغ نتيجة حركة النقل الخارجي ووصول بيانات المنقولين والمنقولات إلى إدارات التعليم سيكون بتاريخ ۲۷/ ۷/ 1440هـ.
وأشارت إلى أنه سيتم فتح نظام "نور" لإدخال رغبات المنقولين والمنقولات خارجياً سيكون بتاريخ 2-6/ 8/ 1440هـ، وسيتم إعلان حركة النقل الداخلي سيكون بتاريخ 13/ 8/ 1440هـ.
17 مارس 2019 - 10 رجب 1440
02:27 PM
قال: سيتم فتح نظام "نور" لإدخال الرغبات في شعبان
أعلنت إدارة شؤون المعلمين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة إلى جميع المعلمين والمعلمات الذين تم نقلهم في حركة النقل الخارجي عام 1440هـ بأن تبليغ نتيجة حركة النقل الخارجي ووصول بيانات المنقولين والمنقولات إلى إدارات التعليم سيكون بتاريخ ۲۷/ ۷/ 1440هـ.
وأشارت إلى أنه سيتم فتح نظام "نور" لإدخال رغبات المنقولين والمنقولات خارجياً سيكون بتاريخ 2-6/ 8/ 1440هـ، وسيتم إعلان حركة النقل الداخلي سيكون بتاريخ 13/ 8/ 1440هـ.
، "تعليم مكة" تعلن موعد وصول بيانات المنقولين خارجياً ،
المصدر : الخليج 365
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