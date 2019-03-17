محمد بن مسعود - الدمام - سائقها أصيب والمركبة تضررت والجهات المعنية باشرت تعرضت حافلة تقلّ طالبات بجامعة شقراء من إحدى القرى شمالاً لعفيف، لحادث اصطدام بجمل سائب على الطريق، صباح اليوم. وأسفر الحادث عن إصابة سائق الحافلة بإصابات طفيفة، وتضررت الحافلة، فيما لم تسجل أي إصابة بين الطالبات، وقد باشرت الجهات المختصة الحادث. عفيف.. حافلة تقل "جامعيات" تصطدم بجمل سائب فهد الغبيوي الخليج 365 2019-03-17 تعرضت حافلة تقلّ طالبات بجامعة شقراء من إحدى القرى شمالاً لعفيف، لحادث اصطدام بجمل سائب على الطريق، صباح اليوم. وأسفر الحادث عن إصابة سائق الحافلة بإصابات طفيفة، وتضررت الحافلة، فيما لم تسجل أي إصابة بين الطالبات، وقد باشرت الجهات المختصة الحادث. Advertisements 17 مارس 2019 - 10 رجب 1440 02:10 PM سائقها أصيب والمركبة تضررت والجهات المعنية باشرت سائقها أصيب والمركبة تضررت والجهات المعنية باشرت تعرضت حافلة تقلّ طالبات بجامعة شقراء من إحدى القرى شمالاً لعفيف، لحادث اصطدام بجمل سائب على الطريق، صباح اليوم. وأسفر الحادث عن إصابة سائق الحافلة بإصابات طفيفة، وتضررت الحافلة، فيما لم تسجل أي إصابة بين الطالبات، وقد باشرت الجهات المختصة الحادث. ، عفيف.. حافلة تقل "جامعيات" تصطدم بجمل سائب ،

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