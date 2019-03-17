، خادم الحرمين يتسلّم أوراق اعتماد سفراء 13 دولة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمنى لهم التوفيق لتعزيز العلاقات بين المملكة ودولهم

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة، في الرياض اليوم، أوراق اعتماد عددٍ من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلّم ـ أيّده الله ـ أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية سيراليون الدكتور إبراهيم جالو، وسفير جمهورية فيتنام الاشتراكية فو فيت زونغ، وسفير جمهورية جورجيا فاختانغ جاوشفيلي، وسفير جمهورية موزمبيق فيصل فاكير قاسم، وسفير جمهورية النمسا جورج بوستينغر، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية راجا علي إعجاز، وسفير جمهورية السودان عبدالعظيم محمد الكاروري، وسفير دولة الكويت الشيخ علي بن خالد الجابر الصباح، وسفير جمهورية كينيا بيتر نيكولاس، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، وسفير جمهورية تشاد زكريا فضل كتر، وسفير جمهورية البرازيل مارسيلو سوزا ديلا نينا، وسفير جمهورية بلغاريا ديميتار إيفانوف أبا جييف.

ورحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم ـ أيّده الله ـ نقل تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتنمية العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معربين عن شكرهم للملك المفدى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.