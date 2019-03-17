%100 إشغال سينما جدة.. شغف السعوديين وراء نفاد التذاكر

لم يترك الجمهور السعودي تذكرة سينما واحدة، إلا وحجزها، ليسجل بذلك 100% إشغال في صالات العرض منذ افتتاحها حتى الآن، وخصوصا في مجمع سينما «رد سي مول» بجدة، وفق ما أكده مدير عام المول الريان قدوري. مشيرا إلى حجز جميع المقاعد عبر الموقع الإلكتروني، ونقاط البيع ما يشير إلى شغف السعوديين بهذا النوع الراقي من الفن العالمي والمحلي، لافتا إلى أن سينما جدة تعرض أفلاما متلاحقة كل ساعتين، من التاسعة صباحا حتى منتصف الليل.

وأرجع قدوري إقبال جميع فئات المجتمع بلا استثناء على العروض؛ لنوعية الأفلام المقدمة التي وصفها بـ«المتميزة»، من حيث ملاءمتها لتقاليد وعادات المجتمع السعودي، مشددا على أن التجربة السعودية تتفوق على مثيلاتها في دول الخليج من حيث سرعة وسهولة فسح الأفلام، بدليل أن جميع المقاعد البالغة 1472 محجوزة بالكامل. وذكر قدوري أن مجمع السينما يضم صالة عرض للأطفال KIDS بسعة 40 مقعدا، خصصت للأفلام العائلية والرسومية المتحركة. كما يضم المجمع صالة «جولد» بـ279 مقعدا، وهي مناسبة للأفلام الرائجة التي تحقق نجاحا كبيرا، وتضم درجتين من المقاعد العادية والممتازة. إضافة إلى صالة تعمل بنظام ليزر 4K الذي يتميز بتقنيات IMAX الجديدة وتوفر دقة أعلى وصورا أكثر وضوحا وتباينا أعمق، ما يسمح بألوان أكثر تميزا.

وتتميز صالات العرض IMAX في جدة والرياض بتقنية الليرز، ومزايا النظام الصوتي (12.1 و5.1) وخصصت كل منها 280 مقعدا. فيما تراوح أسعار التذاكر بين 50 ريالا لشاشات KIDS والعادية، و75 ريالا IMAX بتقنية الليزر، و60 ريالا للدرجة الممتازة، و85 ريالا لشاشات IMAX بتقنية الليزر الممتازة بريميوم، و75 ريالا لصالات كبار الشخصيات، و100 ريال لشاشات جولد.