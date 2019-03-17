البلدية والقروية تلزم المحطات بوضع لوحات بأسعار الوقود

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية محطات الوقود الواقعة داخل المدن وعلى الطرق السريعة، بوضع لوحات كبيرة وواضحة تبين أسعار المنتجات البترولية مثل البنزين، والديزل، والكيروسين، وذلك خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر.
وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي في تعميم للأمانات على ضرورة التزام مشغلي المحطات بتحديث أسعار الوقود على اللوحات بالتزامن مع المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية.
من جهتها، توقعت مصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن تضع محطات الوقود لوحات إلكترونية، وذلك حتى يسهل عليها تغيير الأسعار بصورة دورية كما يردها من وزارة الطاقة.
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