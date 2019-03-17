بالصور.. صلاة الميت على الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل

أدّى جمع من المصلين يتقدمهم الأمير أحمد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، صلاة الميت على الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل.

كما أدى الصلاة عقب صلاة عصر اليوم بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، الأمير سعود بن عبدالرحمن الفيصل (أخو الفقيدة)، ومفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وزوجها فهد بن فالح الدامر، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وجمع من المواطنين. يُذكر أن الأميرة البندري كانت من رائدات العمل الخيري والاجتماعي في المملكة، ولها إسهامات في عدد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية غير الربحية.