هل يقبل حساب المواطن كل شخص توفي والده؟

تساءل مواطن بشأن حقيقة قبول برنامج حساب المواطن كل شخص يتقدم للحصول على دعم، شريطةً أن يكون والده توفي.
ورد حساب المواطن بالتأكيد أن بإمكانه التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمه، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة الأم.
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