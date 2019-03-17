السعودية تعلن إنشاء مركز حرب جوي في المنطقة الشرقية

أعلن قائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، أن المملكة تعتزم إنشاء مركز حرب جوي، مماثل لما هو موجود الآن في قاعدة نلس الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن برنامج تطوير القوات الجوية.

وأكد قائد القوات الجوية في تصريحات لقناة «العربية» اليوم الأحد، أن المركز سيُدعم بالكوادر البشرية المؤهلة، وكذلك بالأنظمة التي ستتيح للأطقم الجوية والفنية التدريب في واقع قريب ومماثل في الأنظمة الحربية الحديثة.

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وتُعد القوات الجوية للمملكة، هي اليد الطولى للقوات المسلحة السعودية، حيث تقوم بالدفاع عن أجواء المملكة وحمايتها من أي اعتداء، فمنذ نشأتها وجدت العناية والاهتمام الكبير من ولاة الأمر، لما لها من دور بارز في تأمين أجواء المملكة من أي خطر محتمل، من خلال امتلاك أفضل المقاتلات الجوية في العالم، والتي تعدّ في علم الحروب الحديثة الحصان الأسود وبها تحسم المعارك.

ودأبت القوات الجوية على تحديث وتطوير منظوماتها الجوية، وكذلك الحرص على شراء المقاتلات الحديثة نظير ما تتمتع به من المرونة في الحركة وسهولة المراوغة، والقدرة على التدخل السريع.

وواكب هذا الاهتمام بالتسليح والتحديث التأهيل والتدريب، حيث أنشأت القوات الجوية كلية لتدريب وتعليم الطلبة فنون الطيران، ومعهدًا للصيانة والتشغيل، حيث يقوم بتأهيل وتدريب شباب هذا الوطن على صيانة وتشغيل منظوماتها الجوية بكل كفاءة واقتدار.