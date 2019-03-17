شرطة الرياض تطيح بصاحبي واقعة «حمل السلاح» في حوطة بني تميم

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر، ظهرا في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر اقتناءهما أسلحة نارية تباهيًا بها بين أقرانهم غير آبهين بعواقب ذلك وخطورته.

وأكدت شرطة الرياض، في بيان صادر عنها اليوم، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله اقتناء شابين للأسلحة النارية والتباهي بها بين أقرانهم غير آبهين بعواقب ذلك وخطورته، فإن المتابعة الأمنية، وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل شرطة محافظة حوطة بني تميم، أسفرت عن كشف هويتهما والقبض عليهما وهما مواطِنَان في العقد الثاني من العمر.

وقالت شرطة الرياض، إنها اتخذت بحقهما كل الإجراءات النظامية، محذرة من مغبة التهاون في ذلك خصوصًا في أوساط النشء والمراهقين لما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

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وأكدت مضيّ الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، سعيًا لحفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وكان النائب العامّ، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد وجّه بالقبض على أشخاص ظهروا في مقطع يحملون أسلحة نارية، ويتجولون بها داخل أحد الأحياء واستكمال كل الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم، في ضوء نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية والقرار رقم (٢٠٠٠) المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأكد أن طمأنينة وسكينة المجتمع، من أهم الأولويات التي يجب مراعاتها، ولا يسوغ المساس بها بأي حال من الأحوال. يأتي هذا بعدما أظهر مقطع الفيديو المتداول، قيام الأشخاص بإيقاف مركباتهم في وسط أحد الأحياء بحوطة بني تميم وحمل الأسلحة النارية؛ مسببين رعبًا للمارة والسكان، حسبما ظهر بمقطع الفيديو المتداول.

