

سكاكا 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس

طبقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الجوف ممثلة في إدارة الجودة وقياس الأداء، اليوم الاختبارات الوطنية التابعة للمركز الوطني للقياس، في عدد من مدارس المنطقة .

وتابع مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، انطلاق الاختبارات الوطنية، في مادة اللغة العربية التي ينفذها المركز الوطني للقياس على عينة من مدارس المنطقة، مشيراً إلى أهمية الرفع من مستوى التحصيل الدراسي والتركيز على التقويم الواقعي وعلى الفهم القرائي والإبداعي، وضرورة تلمس العقبات التي تواجه الطلاب وإيجاد الحلول لها بتشخيص مجالات القوة والضعف وتقديم خطط تحسينية.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الجودة وقياس الأداء سلمان بن إبراهيم القايد، أن الاختبارات استهدفت طلاب الصف الرابع الابتدائي والصف الثاني المتوسط في مادة اللغة العربية في 28 مدرسة بنين، 33 مدرسة بنات وتستمر إلى نهاية هذا الاسبوع.

// انتهى //

13:47ت م

0079





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الجوف يطبق الاختبارات الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.