السعودية اليوم / وزير الخدمة المدنية يفتتح غداً مؤتمر "التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030» / إضافة ثانية

الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسيفتتح معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، غداً, مؤتمر «التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030»، الذي ينظمه المعهد على مدى ثلاثة أيام، في فندق «كروان بلازا آر دي سي» بالرياض.وأكد معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني أن المعهد يستشعر أهمية ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وقائد رؤية 2030، في كلمته الافتتاحية لانطلاق الرؤية، أن المملكة ستكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعّال لخدمة المواطنين.وقال القحطاني: «نحن في معهد الإدارة العامة ندرك مسؤوليتنا الوطنية للمساهمة بفاعلية في تحقيق هذا الهدف الذي أعلنه سمو ولي العهد؛ لذلك جاءت الحاجة إلى عقد هذا المؤتمر», مشيراً إلى أن المعهد يعقد هذا المؤتمر انطلاقاً من دوره كرائد وشريك متميز في التنمية الإدارية, وبوصفه معنياً بالتنمية الإدارية في المملكة، فإنه ينظم هذا المؤتمر كأحد الإسهامات التي تسعى إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة في بلادنا الغالية.وأضاف : «إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على التطلعات والتحديات المستقبلية للتنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال استعراض سبل تطوير الأطر التنظيمية والهيكلية واللوائح في القطاع العام، وإبراز دور تنمية الموارد البشرية في تعزيز التنمية الإدارية، وتطوير دور إدارة المالية العامة والتخصيص، واستعراض أساليب وأدوات تمكين تقنية المعلومات وتعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى فاعلية قياس وإدارة الأداء في القطاع العام، واستعراض أبرز الممارسات التطبيقية ذات العلاقة بمحاور المؤتمر، وعرض تجارب وتحديات إدارة برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، والممارسات والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال التنمية الإدارية.وأردف الدكتور القحطاني قائلاً : «يشهد المؤتمر مشاركة 3 من أهم المتحدثين الدوليين في مجال التنمية الإدارية، وهم: إدريس جالا (Mr. Idris Jala) للتحدث عن التحول الوطني وتحديات التنمية، ومايكل باربر (Sir. Michael Barber) للتحدث عن إنجاز الخدمات العامة والفعالية الحكومية، والدكتور تيم كوندن (Prof. Tim Congdon) للتحدث عن المالية العامة والتوازن المالي.// يتبع //13:31ت م0065

عام / وزير الخدمة المدنية يفتتح غداً مؤتمر "التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030» / إضافة أولى

وأوضح مدير عام المعهد أن المؤتمر يتضمن تقديم (19) ورقة علمية وورقة عمل, كما يتضمن عقد ورشتي عمل، الأولى بعنوان: «مؤشرات الأداء الرئيسية»، والثانية تدور حول «التخصيص في المملكة: الفرص والتحديات», إلى جانب عقد 3 حلقات نقاش، الأولى بعنوان: «دفع الإنجاز نحو تحقيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030»، والثانية تناقش «قياس وإدارة الأداء ودورهما في تحقيق رؤية المملكة 2030»، والثالثة تتناول «الأمن السيبراني: الواقع والتحديات».

وأفاد أن المؤتمر سيشمل أيضاً عرض (18) مبادرة مقدمة من (13) جهة حكومية، إلى جانب عرض (3) تجارب دولية، وهي: رؤية الإمارات 2021 التي تشارك بها مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة مريم الحمادي, وتجربة التعليم والتربية في دولة فنلندا التي تشارك بها مدير عام الشؤون الدولية في وزارة التربية والثقافة في دولة فنلندا يانا بالويارفي, وتجربة النقل الذكي في دولة سنغافورة ويشارك بها الرئيس التنفيذي للابتكار والتقنية في هيئة النقل البري في دولة سنغافورة لام وي شان .

وأشاد بمشاركة عدد من الجهات العامة والخاصة، مع المعهد، كرعاة وممولين في هذا المؤتمر، مقدماً لهم الشكر والتقدير على مبادراتهم وتفاعلهم واستجابتهم لدعوة المعهد .

ويشهد اليوم الأول للمؤتمر العديد من الفعاليات العلمية، التي تبدأ بالافتتاح بكلمة ترحيبية لمعالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، يعقبها كلمة مفتتح المؤتمر معالي وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة المعهد الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان ، ثم يلقى كلمة الشريك الاستراتيجي نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)عبدالعزيز بن علي العودان ، يعقبها كلمة الراعي الرئيسي مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المكلف المهندس إبراهيم بن عبدالعزيز نياز ، ثم يعرض فيلم المؤتمر "التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030"، ويعقبه تكريم رعاة المؤتمر.

وعقب التكريم تعقد جلسة المتحدث الرئيسي إدريس جالا عن التحول الوطني وتحديات التنمية، ويعقبها جلسة لعرض برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 يترأسها معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، حيث تقدم معالي مساعد وزير التجارة والاستثمار الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، ويقدم الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع، برنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيب، ويستعرض وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد بن محمد الصويان، مبادرة منصة اعتماد ودورها في التحول الرقمي، ثم يستعرض وكيل وزارة الخدمة المدنية لتطوير وتخطيط رأس المال البشري عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن بتال، مرحلة التطوير والتغيير في وزارة الخدمة المدنية والتوجه الاستراتيجي، ويعرض عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة رئيس لجنة المحتوى العلمي لمبادرة البرنامج الوطني للتدريب عن بُعد، الدكتور محمد بن أحمد غروي مبادرة البرنامج الوطني للتدريب عن بعد، ويقدم مدير محفظة التنفيذ بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل المهندس علي بن أحمد الرشود، مبادرة التحول الرقمي في التنفيذ بالوزارة.

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عام / وزير الخدمة المدنية يفتتح غداً مؤتمر "التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030» / إضافة ثانية

وتعقدت حلقة النقاش الأولى بعنوان: "دفع الإنجاز نحو تحقيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030" ويترأسها عضو مجلس الشورى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، ويشارك فيها معالي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن سعود الشنيفي، والسير مايكل باربر المؤسس والشريك لشركة "ديليفري أسوسييتس" والمستشار التربوي الرئيسي لشركة "بيرسون"، ووكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول وقائد مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة الدكتور خالد بن محمد الشيباني، ومدير عام مركز الإنجاز والتدخل السريع المكلف، المهندس ثامر بن عبدالله السعدون.

بعدها تعقد جلسة "الأُطُر التنظيمية والهيكلية" لاستعراض الأوراق البحثية المقدمة في المؤتمر، ويترأس الجلسة عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس الدكتور مساعد بن عبدالله الفريان ، ويتحدث في هذه الجلسة عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة الدكتور منصور بن عبدالعزيز المعشوق الذي يقدم ورقة بعنوان: "التطور التنظيمي في ضوء رؤية المملكة 2030"، ثم يلقى الدكتور الأستاذ بجامعة "أريزونا" الحكومية تركي بن فيصل الرشيد ورقة بحثية بعنوان: "التنمية المستدامة والتحول الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية : تنفيذ رؤية 2030"، ثم يلقى الأستاذ بجامعة الملك سعود، الدكتور عدنان بن عبد الله الشيحة ورقة بعنوان: "مدى الحاجة لتطوير أنظمة وهياكل الإدارة المحلية لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، ثم يلقى عضو مجلس الشورى الدكتور أيوب بن منصور الجربوع ورقة بعنوان: "البيئة القانونية ورؤية المملكة 2030"، وتختتم الجلسة بعرض ورقة بعنوان: "علم إشراك المواطن" التي يقدمها "الدكتور اليو ساليسو باراو" من قسم التخطيط الحضري والإقليمي بجامعة "باييرو".

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر بجلسة للمتحدث الرئيسي السير مايكل باربر عن إنجاز الخدمات العامة والفعالية الحكومية، يعقبها جلسة لعرض برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، يترأسها عضو مجلس الشورى رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال الدكتور إحسان علي بوحليقه, ويتحدث في هذه الجلسة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، الذي يقدم مبادرة طريق مكة الخاصة بوزارة الداخلية، كما يقدم نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص محمد بن عبدالرحمن الشعلان برنامج التخصيص في المملكة، ويستعرض وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للتخطيط والتميز المؤسسي قائد مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة المهندس حسن بن يحيى آل حاتم مبادرة تعزيز القدرات في إدارة البرامج والمشاريع الخاصة بالوزارة، ويعرض مدير عام شؤون المشتركين بالمؤسسة العامة للتقاعد عبدالله بن محمد الباحوث مبادرة مدى فعالية نظام تبادل المنافع لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويقدم مدير عام التعليم الأهلي بوزارة التعليم الدكتور محمد بن عيد العتيبي، مبادرة تشجيع مشاركة القطاع الأهلي للاستثمار في التعليم في المملكة, وفي ختام الجلسة يتم استعراض مبادرة تأهيل القوى العاملة وتوفير فرص عمل في القطاع غير الربحي والخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي يقدمها مستشار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس سعيد بن محمد العمري.

وعقب هذه الجلسة تعقد حلقة نقاش بعنوان: "قياس وإدارة الأداء ودورهما في تحقيق رؤية المملكة 2030" يترأسها مستشار وزير التعليم للتخطيط الاستراتيجي الدكتور إبراهيم بن عبدالمحسن البديوي، ويشارك فيها معالي السيناتور داتو سري إدريس جالا الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة إدارة الأداء وتقديم الخدمات الماليزية (بيماندو) وشركاه، واللورد فرانسيس مود الوزير البريطاني السابق وعضو البرلمان البريطاني، وكذلك مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المكلف المهندس إبراهيم عبدالعزيز نياز، وقائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التجارة والاستثمار هشام بن محمد الحسون.

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عام / وزير الخدمة المدنية يفتتح غداً مؤتمر "التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030» / إضافة ثالثة

وعقب الحلقة النقاشية تعقد جلسة لعرض التجارب الدولية، تترأسها مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المكلفة الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي، حيث تعرض مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء والمستقبل بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل مريم الحمادي تجربة دولة الأمارات العربية المتحدة بعنوان: "الأجندة الوطنية لرؤية دولة الإمارات 2021"، كما تعرض مديرة الشؤون الدولية في وزارة التعليم والثقافة في دولة فنلندا يانا بالويارفي تجربة التعلم والكفاءات 2025 لدولة فنلندا, ويستعرض الرئيس التنفيذي للابتكار والتقنية في هيئة النقل البري في سنغافورة لام وي شان تجربة التنقل الذكي في سنغافورة.

ثم تقام ورشة عمل بعنوان: "مؤشرات الأداء الرئيسية" ينفذها المدير التنفيذي المكلف لعمليات قياس الأداء في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بدر بن سليمان المنديل, ثم تختتم فعاليات اليوم الثاني بجلسة استعراض الأوراق البحثية بعنوان: "التخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية" يترأسها مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية(هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري ،حيث يقدم وكيل وزارة التعليم لشؤون البعثات والمشرف على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر بن سليمان الحربش،ورقة بعنوان: "تجربة الابتعاث في المملكة العربية السعودية"، ويستعرض الأستاذ بجامعة الملك سعود الدكتور سالم بن سعيد آل ناصر القحطاني، ورقة بعنوان: "واقع التخطيط الاستراتيجي في الأجهزة الحكومية ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030"، ويقدم الدكتور خالد بن عبد العزيز الشملان من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ورقة بعنوان: "جودة الحياة الوظيفية وعلاقتها بإدارة الأداء: دراسة ميدانية لمنسوبي الأجهزة الحكومية بمدينة الرياض"، ويستعرض الأستاذ بكلية الملك فهد الأمنية الدكتور نايف بن سليمان المطلق ورقة بعنوان: "التكامل بين أهداف إدارة الموارد البشرية والأهداف الاستراتيجية في الوزارات السعودية"، ويطرح رئيس الجمعية السعودية للإدارة الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم ورقة بعنوان: "التخطيط والاستثمار في تنمية رأس المال البشري? في ضوء رؤية المملكة 2030".

وتبدأ فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر بجلسة للمتحدث الرئيسي الدكتور تيم كوندن عن المالية العامة والتوازن المالي، يعقبها جلسة لاستعراض الأوراق البحثية بعنوان: "تمكين تقنية المعلومات وتعزيز التحول الرقمي"، ويرأسها صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية بوزارة الداخلية, ويشارك في هذه الجلسة الدكتور سعد بن علي الحاج بكري بورقة بعنوان: "تحديات ومُستقبل التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية"، كما يستعرض الدكتور حمود بن ظافر الدوسري ورقة بعنوان: "دور البيانات الضخمة في التنمية الإدارية: الفرص والتحديات"، وتقدم المديرة العامة للفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة سارة بنت جزاء العتيبي ورقة بعنوان: "تصميم وتقييم إطار عمل لتطبيق التنمية الإدارية في القطاع العام السعودي"، كما يستعرض الدكتور ياسر بن محمد هوساوي ورقة بعنوان: "آليات تحقيق الأمن السيبراني وانعكاساتها على سلوك مستخدمي تقنية المعلومات من موظفي القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية"، ويقدم الدكتور سعد بن سعيد القحطاني ورقة بعنوان: "بناء مؤشر لقياس إنتاجية الموظف الحكومي".

// يتبع //

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عام / وزير الخدمة المدنية يفتتح غداً مؤتمر "التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030» / إضافة رابعة واخيرة

يعقب هذه الجلسة حلقة نقاش بعنوان: "الأمن السيبراني: الواقع والتحديات" يرأسها الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبد الرحمن سعد الجضعي، ويشارك بها نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لبناء القدرات الدكتور وليد بن محمد الصالح، والمشرف على إدارة أعمال مركز المعلومات الوطني اللواء الدكتور طارق بن عبد الله الشدي، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السابق الدكتور محمد بن حمود المشيقح، والأستاذ بجامعة الملك سعود الدكتور محمد خرم خان.

ويعقب الحلقة النقاشية جلسة لعرض مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030 يرأسها معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس، ويشارك فيها معالي مساعد وزير التجارة والاستثمار الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، التي تستعرض تجربة تيسير، كما يستعرض مدير إدارة الدعم والتسويق بوزارة الداخلية النقيب عبدالكريم بن معلث السحيمي مبادرة أبشر، ويعرض رئيس مركز الاتصال والدعم لتحول الجهات الحكومية للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق بوزارة المالية عبدالله بن حمد المهذل، مبادرة مشروع التحول لمبدأ المحاسبة على أساس الاستحقاق في القطاع العام، ويتناول قاضي ومستشار وزير العدل رئيس فريق إنشاء المحاكم العمالية فضيلة الشيخ الدكتور عبدالهادي بن علي بن عبدالله الخضير مبادرة المحاكم العمالية لوزارة العدل، ويقدم مستشار وكيل المحافظ للعمليات بالهيئة العامة للزكاة والدخل حمود بن عبدالله الحربي مباردة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ويستعرض الدكتور عبد السلام بن عمر الناجي برنامج إعداد وتأهيل القادة في ديوان وزارة التعليم وإدارات ومكاتب التعليم.

كذلك تعقد ورشة عمل بعنوان: "التخصيص في المملكة..الفرص والتحديات"، وينفذها مدير عام التواصل الإستراتيجي والتسويق بالمركز الوطني للتخصيص هاني بن ناصر الصائغ, كما تعقد جلسة لاستعراض الأوراق البحثية بعنوان: "إدارة المالية العامة" يرأسها عضو مجلس الشورى رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف , ويشارك فيها اللواء متقاعد الدكتور خالد بن سليمان الخليوي بورقة عنوانها: "تأثير العائدات النفطية على الاقتصاد السعودي ونتائج سياسات المملكة في تنويع اقتصادها ومصادر دخلها"، ويستعرض عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة الدكتور عبدالله بن خالد ابن ربيعان ورقة بعنوان: "دور مساهمة القطاعات الاقتصادية في تعزيز إجمالي الناتج المحلي: دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية"، كما يشارك الدكتور عماد الدين أحمد المصبح بورقة بعنوان: "الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 1970-2016"، ويقدم مدير عام التخطيط والجودة بمعهد الإدارة العامة الدكتور هاشم بن عبدالله المكرمي ورقة بعنوان: "التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية في تنفيذ مبادرات برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030". ويعقبها عقد الجلسة الختامية وتوصيات المؤتمر.

// انتهى //

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