السعودية اليوم/ تدشين أسبوع الموهبة بتعليم الشرقية



الدمام 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس

دشن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، اليوم، أسبوع الموهبة تحت عنوان " الموهوبون رؤى مستقبلية" ، الذي يأتي تزامناً مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع.

وعدّ الدكتور الشلعان، الموهوبين الثروة الوطنية والطاقة الدافعة نحو الحضارة في كل مجتمع، مستشهداً على ذلك بما تحظى به برامج الموهوبين والموهوبات على مستوى المملكة من اهتمام منقطع النظير من قبل قيادتنا الرشيدة 'وفقها الله'، ومن هذا المنطلق يأتي اهتمام وزارة التعليم لاستكشاف موهبة ابنائها الطلبة من خلال اعداد البرامج والكوادر المهنية الكفيلة باستخراج هذا الكنز المكنون وإطلاق عنان إبداعاتهم من فوق قاعدة صلبة.

وأكد أن الاهتمام بالموهوبين وتقديم البرامج المتميزة لهم لم يعد ترفاً علمياً أو تربوياً بل أصبح مطلباً وطنياً ملحاً في ظل تنافس الأمم في وقتنا الحاضر في شتى المجالات العلمية والتقنية والفكرية، معولا على الميدان التعليمي دعم واستكشاف الموهوبين.

من جانبها أشارت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم الشرقية ابتسام المزيني، الى أن أسبوع الموهبة يتضمن حزمة من الفعاليات والعديد من الأنشطة، في مقدمتها لقاءات علمية ومحاضرات وورشة عمل تعبر عن توجهات رؤية المملكة، يقدمها عدد من المختصين في مجال الموهوبين والابتكار .

وأضافت الزيني، أن مدارس المنطقة شرعت بتفعيل حزمة من الأنشطة التعريفية بالموهوبين كالورش التدريبية والمحاضرات التوعوية، وصولاً لتفعيل الاذاعة المدرسية في نشر ثقافة الإبداع والابتكار، لافتة إلى أن عدد الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات بالمنطقة الشرقية لهذا العام بلغ 5832 طالبا و 6110 طالبة.

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13:31ت م

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