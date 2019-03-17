انت الان تتابع تفاصيل خبر طهران: واشنطن تربك سوق النفط العالمي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 12:50 مساءً - اتهم وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه، الولايات المتحدة الأمريكية، بإحداث توتر وإرباك في سوق النفط العالمية، منذ 2018.

وقال زنجنه، في كلمة له، نقلها الحساب الرسمي للوزارة على "تويتر"، مساء السبت، إن: "الولايات المتحدة تسببت في توترات بسوق النفط، وهم مسؤولون عن ذلك. إذا استمر هذا الاتجاه، فإن السوق ستكون أكثر توتراً".

وذكر الوزير الإيراني: "لا نعرف ما إذا كانت الإعفاءات الأمريكية سيتم تمديدها أم لا، سنقوم بعملنا لكنهم (الولايات المتحدة) يقولون شيئاً جديداً كل يوم".

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والأسبوع الماضي، غرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 8 مرات، منذ أبريل 2018، انتقد فيها ارتفاعات أسعار النفط، وتحكم "أوبك" في الإمدادات، دفعت الأسعار للصعود والهبوط.

وتواجه إيران عقوبات أمريكية استهدفت صناعة النفط منذ نوفمبر 2018؛ دفع إنتاج طهران لفقدان 1.1 مليون برميل يومياً، من 3.8 ملايين برميل قبل العقوبات، إلى 2.74 مليون برميل في فبراير الماضي، بحسب أرقام "أوبك".

يشار إلى أن الولايات المتحدة منحت 8 دول إعفاءات من عقوباتها تجاه إيران، وسمحت لها باستيراد النفط، في اتفاق مؤقت ينتهي خلال وقت لاحق من مارس الجاري.

وإيران، كانت ثالث أكبر منتج للنفط الخام في "أوبك" قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حالياً إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات.