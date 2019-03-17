الان تتابع “الجمارك” تمنع دخول البضائع المستوردة بدون دلالة منشأ ثابتة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: قررت الجمارك السعودية، منع دخول البضائع المستوردة التي لا تحمل دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة. وعبر حسابها على “تويتر” أوضحت الجمارك أن القرار ضمن الاتزام حماية المستهلك من الغش والتدليس.

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