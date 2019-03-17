السعودية | السعودية.. الإعلان عن إنشاء مركز حرب جوية

شكرا لقرائتكم السعودية.. الإعلان عن إنشاء مركز حرب جوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف قائد القوات الجوية السعودية، الفريق ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، في تصريح لـ"العربية"، الأحد، عزم المملكة إنشاء مركز حرب جوية في المنطقة الشرقية، مماثل لما هو موجود في قاعدة نيليس الجوية بولاية نيفادا الأميركية.

من جهته، قال الخبير العسكري، مصطفى العاني، في حديث لـ"العربية"، إن إنشاء مركز الحرب الجوية يعتبر عملية متطورة جداً لا تحدث إلا بالدول المتقدمة، والتي تمتلك سلاحين جويين ودفاعيين كبيرين.

وأوضح العاني أن التحديات والتهديدات التي تواجهها المملكة تتطلب وجود هذا النوع من المنظومات العسكرية المتطورة.