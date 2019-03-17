شكرا لقرائتكم السعودية.. الإعلان عن إنشاء مركز حرب جوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف قائد القوات الجوية السعودية، الفريق ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، في تصريح لـ"العربية"، الأحد، عزم المملكة إنشاء مركز حرب جوية في المنطقة الشرقية، مماثل لما هو موجود في قاعدة نيليس الجوية بولاية نيفادا الأميركية.
من جهته، قال الخبير العسكري، مصطفى العاني، في حديث لـ"العربية"، إن إنشاء مركز الحرب الجوية يعتبر عملية متطورة جداً لا تحدث إلا بالدول المتقدمة، والتي تمتلك سلاحين جويين ودفاعيين كبيرين.
وأوضح العاني أن التحديات والتهديدات التي تواجهها المملكة تتطلب وجود هذا النوع من المنظومات العسكرية المتطورة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | السعودية.. الإعلان عن إنشاء مركز حرب جوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.