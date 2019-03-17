شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 630 سلة غذائية في الضالع والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
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