شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 630 سلة غذائية في الضالع والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 630 سلة غذائية تزن 46 طنًا و620 كيلو غرام على النازحين والمتضررين في مديرية الضالع بمحافظة الضالع، يستفيد منها 3,780 فردً، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.