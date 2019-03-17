شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يدرج 5 شهادات مهنية جديدة لدعم التوظيف والان نبدء بالتفاصيل

أدرج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 5 شهادات مهنية احترافية جديدة، لقائمة الشهادات الـ 14 التي اعتمدها مؤخراً، ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

وجاءت الشهادات الخمس الجديدة في مجال الطاقة، تحت مسميات: مدير الطاقة المعتمد CEM، التي تساعد الحاصلين عليها في تحسين أداء الطاقة في منشأة أو مبنى أو مصنع صناعي، بينما تدعم شهادة مدقق الطاقة المعتمد CEA، الحاصلين عليها على إمكانية تقييم كيفية استخدام الطاقة في المنشأة وتحليلها، في حين تهدف شهادة أخصائي قياس وتحقق CMVP، إلى تحديد أكثر المهنيين المؤهلين في صناعة الطاقة، فيما تمنح جميع الشهادات المشار إليها من رابطة مهندسي الطاقة AEE.

وتأتي الشهادتان الأخريان في مجال اللوجستيات والنقل CILT، تحت مسميات: شهادة تمهيدية دولية في اللوجستيات والنقل CILT، تهدف إلى تأسيس المهارات المطلوبة للراغبين في دخول مجال اللوجستيات، والأخرى شهادة تمهيدية دولية في اللوجستيات والنقل CILT، تهدف إلى تحسين قدرات ومهارات العاملين في النشاطات اللوجستية.

ويسعى"هدف"من خلال دعمه للشهادات المهنية الاحترافية، إلى رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.