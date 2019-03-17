شكرا لقرائتكم خبر عن غبار على الأحساء والخبر والظهران والجبيل والان نبدء بالتفاصيل

تشهد المنطقة الشرقية ، نشاط في الرياح السطحية ، وأتربة وغبار خاصة مناطق الأحساء والخبر والظهران والجبيل. وحذرت هيئة الأرصاد ، من استمرار النشاط في الرياح السطحية على المنطقة الشرقية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وانعدام الرؤية الأفقة، وتشمل الحالة منطقة الأحساء والأجزاء المجاورة لها. وتبدأ الحالة من الساعة 11 صباحاً ، وتنتهي الرابعة عصراً.



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